Montagna: Gelmini, politiche pubbliche strategiche per contrastare spopolamento

- Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, ha sottolineato: "La montagna è un patrimonio inestimabile del nostro Paese: l’Italia è coronata dalle Alpi e attraversata da nord a sud dagli Appennini. Il 41 per cento del territorio italiano è collinare; il 35 per cento è montano. Eppure negli ultimi sessanta anni a fronte di un incremento della popolazione complessivo di 12 milioni di residenti, i territori montani hanno perso un milione di abitanti". Intervenendo all’evento "Un nuovo futuro possibile per i Comuni montani", a Lodrino (Brescia), l'esponente dell'esecutivo ha aggiunto: "Lo spopolamento è un grave problema non solo per la montagna, ma per le sue conseguenze indirette per l’intero Paese. Noi pensiamo che questo non sia un fenomeno ineluttabile. La prova di ciò è che lo spopolamento non è stato uniforme, cioè non si è verificato in tutti i territori nella stessa misura e in alcune zone non si è verificato affatto. Penso ai dati in controtendenza ad esempio di due Regioni, la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige che, pur essendo interamente montane, hanno resistito al fenomeno dell’abbandono". Gelmini ha concluso: "Credo che ciò significhi che l’orografia non è una condanna a prescindere, ma che le politiche pubbliche hanno un ruolo strategico per contrastare questi fenomeni". (Com)