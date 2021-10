Covid: Consiglio Ue, via restrizioni a viaggi da Bahrain ed Emirati Arabi Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha aggiornato l'elenco dei Paesi, delle regioni amministrative speciali e di altri enti e autorità territoriali per i quali le restrizioni ai viaggi dovrebbero essere revocate. In particolare, sono stati aggiunti alla lista il Bahrain e gli Emirati Arabi Uniti. Lo si apprende dal Consiglio che ha spiegato di aver svolto la revisione nell'ambito della raccomandazione sulla graduale revoca delle restrizioni temporanee ai viaggi non essenziali nell'Ue. I viaggi non essenziali verso l'Ue da Paesi o entità non elencati sono soggetti a restrizioni di viaggio temporanee. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di revocare la restrizione temporanea ai viaggi non essenziali verso l'Ue per i viaggiatori completamente vaccinati. Come previsto nella raccomandazione del Consiglio, questo elenco continuerà a essere riesaminato ogni due settimane e, se del caso, aggiornato. (segue) (Beb)