Energia: Descalzi (Eni), per affrontare cambiamento climatico serve cambiare anche la mobilità

- Per affrontare il cambiamento climatico non si può pensare di usare una sola soluzione, anche la mobilità deve essere trasformata: in Africa, ad esempio, non si può pensare di passare subito all’idrogeno o alla mobilità elettrica, con 600 milioni di persone senza accesso all’elettricità è difficile. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, intervenendo al panel "Shaping the Energy Future of Africa", nell'ambito della Conferenza Italia-Africa. "L’Africa ha un potenziale agricolo fenomenale, sono appena tornato da un tour africano in quattro Paesi per firmare accordi, per trasformare i terreni marginali e desertici in coltivazioni di varietà non in conflitto con l’alimentazione come il ricino, che sostituisca l’olio di palma per alimentare il comparto delle bioraffinerie che possono usare biomasse. In molti Paesi l’agricoltura è pronta, in Kenya, Congo, Angola e Benin creiamo agrihub che producono in loco olio non alimentare e residui agricoli, come i residui del cotone, che possono essere inviati alle nostre bio-raffinerie", ha detto Descalzi. "È interessante perché è una diversificazione rispetto all’oil e gas, 150 mila ettari di terreno possono produrre 150 mila tonnellate di olio e creare 100 mila posti di lavoro. Nei miei tour africani prima promuovevo oil e gas, ora promuovo l'agricoltura per coltivare feedstock per le bioraffinerie ma anche creare occupazione e favorire la mobilità pulita", ha aggiunto. (Res)