Congo-Brazzaville: ministro Esteri Gakosso, transizione energetica è aspetto nuovo, siamo in periodo di riflessione

- La transizione energetica è un aspetto del tutto nuovo per i Paesi del bacino del Congo, dove l’utilizzo delle energie fossili rimane il cuore del loro tentativo di sviluppo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Repubblica del Congo, Jean-Claude Gakosso, intervenendo al panel “Shaping the Energy Future for Africa” nell’ambito dei lavori della Conferenza Italia-Africa. “Il bacino del Congo è il secondo polmone del pianeta, e la quindicina di Paesi che ne fanno parte hanno posto l’accento sulla conservazione delle foreste. La transizione energetica è una cosa del tutto nuova: l’utilizzo delle energie fossili rimane il cuore del nostro tentativo di sviluppo, essendo tutti Paesi produttori di petrolio e la nostra economia dipende prevalentemente da questa materia prima. Siamo in un periodo di riflessione”, ha aggiunto il ministro.(Res)