Roma: Fd'I, nelle scuole materne distribuite mascherine non a norma

- "Nelle scuole materne di Roma continuano ad essere usate mascherine non a norma, malgrado siano state dichiarate ufficialmente non conformi dal Ministero della Salute". È quanto dichiarano il consigliere regionale e comunale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo e Rachele Mussolini. "Questa mattina, per esempio, un lotto di dispositivi fra quelli incriminati, è stato distribuito in un istituto scolastico in zona Eur-Montagnola. Un vicenda di una gravità inaudita - aggiunge la nota di Fd'I -. Ecco perché chiediamo all'ufficio scolastico di attivarsi rapidamente affinché vengano ritirate nel minor tempo possibile tutte le mascherine incriminate. Non è possibile perdere altro tempo quando è in ballo la salute dei bambini e delle loro famiglie". (Com)