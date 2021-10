Polonia: von der Leyen, preoccupata per sentenza, la analizzeremo e decideremo passi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è "profondamente preoccupata per la sentenza di ieri del tribunale costituzionale polacco". In una dichiarazione, ha spiegato di aver "incaricato i servizi della Commissione di analizzarla a fondo e rapidamente". E "su questa base, decideremo i prossimi passi". La presidente ha ricordato che "l'Ue è una comunità di valori e di leggi". Questo "è ciò che tiene insieme la nostra Unione e la rende forte. Noi sosterremo i principi fondanti dell'ordinamento giuridico della nostra Unione. I nostri 450 milioni di europei fanno affidamento su questo", ha affermato. "La nostra massima priorità è garantire che i diritti dei cittadini polacchi siano protetti e che i cittadini polacchi godano dei benefici garantiti dall'appartenenza all'Unione europea, proprio come tutti i cittadini della nostra Unione", ha aggiunto. Inoltre, "i cittadini dell'Ue e le aziende che fanno affari in Polonia hanno bisogno della certezza giuridica che le regole dell'Ue, comprese le sentenze della Corte di giustizia europea, siano pienamente applicate in Polonia", ha spiegato. "I nostri trattati sono molto chiari. Tutte le sentenze della Corte di giustizia europea sono vincolanti per tutte le autorità degli Stati membri, compresi i tribunali nazionali. Il diritto dell'Ue ha il primato sul diritto nazionale, comprese le disposizioni costituzionali", ha evidenziato. "Questo è ciò che tutti gli Stati membri dell'Ue hanno sottoscritto come membri dell'Unione europea. Useremo tutti i poteri che abbiamo in base ai trattati per garantire questo", ha concluso. (Beb)