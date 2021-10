Fine vita: depositate in Cassazione 1.239.423 firme del referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione Luca Coscioni e il comitato promotore del referendum eutanasia legale hanno depositato questa mattina in Corte di Cassazione, a Roma, oltre un milione e duecento mila firme raccolte in soli tre mesi. Presenti, tra gli altri, i vertici dell'associazione Luca Coscioni Mina Welby, moglie di Piergiorgio e co-presidente; il segretario Filomena Gallo e il tesoriere Marco Cappato - oltre ai coordinatori del Comitato, medici, autenticatori, avvocati e volontari giunti da tutta Italia - anche alcuni "volti" simbolo di questo referendum, come Laura Santi, attivista malata di sclerosi multipla, Marco Gentili, malato di Sla, assoluto protagonista della campagna grazie all'azione politica nonviolenta a favore della firma digitale e Valeria Imbrogno, compagna di Dj Fabo. E' quanto si legge in una nota. E' stata una campagna referendaria da record, innanzitutto la prima sulla quale saranno depositate le firme dopo 10 anni, registrando una mobilitazione popolare straordinaria e soprattutto in piena estate. Un altro storico primato arriva dalla firma digitale: è il primo referendum al mondo con valore legalmente vincolante ad essere proposto anche "online" - continua la nota - grazie all'innovazione strappata con una lunga campagna condotta da Mario Staderini, passata dalle condanne dell'Italia da parte della commissione diritti umani delle Nazioni unite e dall'azione del co-presidente dell'associazione, Luca Coscioni Marco Gentili, e tradotte nell'emendamento di Riccardo Magi approvato dal Parlamento.387.921 le adesioni arrivate dal web. Oltre 800.000 invece le firme cartacee raccolte fisicamente su carta in tutte le province italiane, grazie a una rete capillare di 13.000 volontari. (segue) (Com)