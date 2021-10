Fine vita: depositate in Cassazione 1.239.423 firme del referendum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre un milione di persone hanno chiesto di poter scegliere che finalmente si possa decidere quello che la politica non ha ancora fatto, ovvero tra l'eutanasia clandestina, che c'è già, e quella legale fatta di regole responsabilità e conoscenza - dichiarano Filomena Gallo e Marco Cappato, segretario e tesoriere dell'associazione Luca Coscioni -. L'obiettivo è che nessuno debba più subire sofferenze insopportabili contro la propria volontà. Questo successo è la dimostrazione che le libertà e i diritti civili sono più forti di ogni ostruzionismo, il vero cuore della politica è presente qui oggi". Ora il quesito - prosegue la nota - passerà intorno al mese di gennaio al vaglio della Consulta, che se lo riterrà ammissibile il presidente della Repubblica fisserà la data di convocazione degli italiani in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno 2022. L'associazione Luca Coscioni si è fatta carico del costo della firma digitale impegnandosi alla spesa di un totale di circa un milione di euro, finora parzialmente coperti da donazioni volontarie dei firmatari per un totale di 485.000 euro. Il deposito del referendum arriva a 15 anni dalla lettera di Piergiorgio Welby al presidente Giorgio Napolitano, a 8 anni dal deposito della legge di iniziativa popolare, a 3 anni dal primo invito della Corte costituzionale al Parlamento per una legge sul suicidio assistito. Quello del fine vita - conclude la nota - sarà uno dei temi principali del XIII Congresso Nazionale dell'Associazione Luca Coscioni dal titolo: "Attiviamo la democrazia" (Roma, 8-10 ottobre). (Com)