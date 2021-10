Roma: evade dai domiciliari e rapina la conducente di un autobus, arrestato 25enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane romano è stato arrestato dagli agenti della polizia di Roma per essere evaso dai domiciliari e per aver rapinato la conducente di un autobus di linea. Ieri sera, poco dopo le 21, la donna che era alla guida di un mezzo dell'Atac lungo le strade di Ponte di Nona ha visto un passeggero che, usando la forza, è riuscito ad aprire la porta di sicurezza che separa il conducente dal resto dall'autobus; il ragazzo, nascondendo qualcosa sotto la giacca a mo' di arma, ha minacciato la donna, dicendole di consegnargli tutti i suoi averi "altrimenti ti faccio male". L'uomo, nel dire questo, ha strappato con violenza dalle mani della vittima il suo zaino ed è poi fuggito. La conducente, seppur sensibilmente provata, è riuscita a dare l'allarme ed in pochissimo tempo sono giunte in suo soccorso una pattuglia della Sezione volanti, una del commissariato di Tivoli e i sanitari del 118. Grazie alla sinergia tra le forze dell'ordine e l'azienda di trasporti, è stato segnalato che un uomo, con caratteristiche simili al rapinatore, era a bordo di un altro autobus che viaggiava sulla stessa tratta. I poliziotti sono subito intervenuti ed hanno individuato il "sospettato", poi identificato per G.G. , romano di 25 anni, ancora seduto all'interno del bus. (segue) (Rer)