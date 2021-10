Roma: evade dai domiciliari e rapina la conducente di un autobus, arrestato 25enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti, all'interno del mezzo nel quale era seduto G.G. e non distante da lui, hanno trovato una busta di plastica che conteneva alcuni degli oggetti rapinati. A quel punto G.G. ha provato a fuggire ma, seppur con molta difficoltà, è stato bloccato dagli stessi poliziotti. Nella borsa che portava con sè sono stati trovati gli occhiali da sole ed il profumo della conducente rapinata. Oltre a ciò, sempre nella stessa borsa, G.G. aveva altri oggetti di cui non sapeva indicare la provenienza. Con una rapida indagine è stato accertato che il giorno prima, sempre nella zona di Ponte di Nona, era stato rapinato un altro conducente di autobus ed i primi riscontri investigativi fanno ricadere i sospetti sullo stesso G.G. Condotto negli uffici del VI Distretto Casilino è emerso che l'uomo, solo pochi giorni fa, era stato arrestato per furto ed era per quel procedimento sottoposto agli arresti domiciliari. G.G. è gravemente indiziato dei reati di rapina, evasione, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli investigatori dello stesso Distretto sono tuttora al lavoro per verificare se il 25enne possa aver commesso altri reati simili. (Rer)