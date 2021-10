Usa: California, rimuovere segretamente il preservativo durante un rapporto è ora reato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello Stato Usa della California, Gavin Newsom, ha apposto ieri la sua firma ad un disegno di legge che vieta la pratica dello "stealthing", ovvero la rimozione non dichiarata del preservativo durante un rapporto sessuale. Il provvedimento equipara formalmente tale pratica alla fattispecie penale dei reati di aggressione sessuale. La California è il primo Stato Usa a legiferare in materia: il provvedimento, promosso dalla deputata Cristina Garcia, è stato approvato dal Senato e dall'Assemblea californiani il mese scorso. "Ho lavorato alla questione dello 'stealthing' sin dal 2017, e sono entusiasta che esista ora una responsabilità per quanti si macchiano di tale atto", recita una nota diffusa dalla deputata dopo la ratifica del disegno di legge da parte di Newsom. (Nys)