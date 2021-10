Calcio: Liuzzi (M5s), dopo Agcom Dazn renda efficiente il servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al grande lavoro svolto in Parlamento, con una risoluzione votata da tutta la maggioranza, l'Agcom interviene sui tanti, troppi disservizi di Dazn". E' quanto si legge in una nota della deputata del M5s Mirella Liuzzi in commissione Trasporti e telecomunicazioni. "L'Agcom - aggiunge - ha accolto le numerose lamentele dei consumatori che, a fronte della sottoscrizione di un abbonamento, hanno potuto fino a oggi usufruire di servizi a dir poco scadenti. Agcom, oltre ad aver intimato a Dazn di rendere efficiente i servizi offerti, ha aperto un'istruttoria per stabilire l'attendibilità dei dati d'ascolto, parametri fondamentali per poter acquisire i diritti tv del calcio. Auspichiamo, a questo punto, che Dazn si adegui entro i 30 giorni previsti dalla sentenza e consenta ai tantissimi abbonati di poter usufruire in maniera completa di un servizio che hanno regolarmente pagato", conclude la deputata del M5s. (com)