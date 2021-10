Roma 2021: Fassina (Leu), alleanza per Ztl con Calenda porta a sconfitta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro Partito democratico, attenzione ai consigli interessati per laboratori romani di centrosinistra: a Roma Virginia Raggi è al 20 per cento come Carlo Calenda, ma il M5s rappresenta (ancora, seppur meno di prima) le periferie. Nella altre città, il M5s va ancor più giù che nella Capitale, ma Azione non esiste. Un accordo con Calenda senza il M5s sarebbe 'un'Alleanza per le ztl'. Insomma, consapevolmente o meno, una rassegnata scelta di classe, perdente quando le fasce di popolo spiaggiato torneranno a votare". Lo scrive Stefano Fassina, deputato Leu, in un post su Facebook, a commento di un paio di grafici dove "è evidente, per ciascuno dei 15 Municipi di Roma, la stretta correlazione tra reddito medio dei residenti italiani e voti ai 4 principali candidati sindaco", conclude la nota. (Com)