Afghanistan: esplosione in moschea nella provincia di Kunduz, si temono vittime

- Si è verificata un'esplosione nella moschea sciita Sayed Abad a Kunduz, nell'omonima provincia settentrionale dell'Afghanistan. Lo riferisce il sito informativo afgano "Tolo news". Al momento non sono noti ulteriori dettagli. Tuttavia, funzionari locali temono che possano esserci numerose vittime in quanto era in corso la preghiera del venerdì. Anche l'agenzia di stampa "Pajhwok" indica la presenza di vittime e i video diffusi dall'agenzia di stampa afgana "Aamaj" mostrano la presenza di vittime all'interno della moschea. (Res)