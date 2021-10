© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarà Torino ad ospitare Eurovision 2022. Una bella sfida per la città, per la regione Piemonte e per tutti noi. Tornano finalmente i grandi eventi internazionali nel nostro Paese. Dal mondo occhi puntati di nuovo sull’Italia". Lo scrive su Twitter il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini. (Rin)