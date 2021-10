Russia: ministro Esteri Lavrov, importante collaborare con qualsiasi nuovo governo tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante che la Russia lavori in collaborazione con il nuovo governo tedesco, qualunque esso sia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "Naturalmente accetteremo qualsiasi scelta del popolo tedesco. Ora stiamo osservando come si stanno formando delle potenziali coalizioni, sarà importante per noi lavorare con qualsiasi nuovo governo tedesco", ha precisato Lavrov, secondo il quale Russia e Germania hanno molto in comune, anche in termini di economia, cultura, legami umanitari, scientifici, educativi, nonché in termini di storia condivisa. (Rum)