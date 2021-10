Italia-Africa: Mattarella, nostri investimenti nel continente cresciuti di oltre il 30 per cento negli ultimi 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con oltre 27 miliardi di dollari di investimenti diretti, cresciuti di oltre il 30 per cento negli ultimi cinque anni, l’Italia rappresenta uno dei principali investitori europei in Africa e può svolgere un ruolo di primo piano nello sviluppo delle enormi potenzialità del continente in materia di energie rinnovabili, assicurando la più ampia condivisione di tecnologie e di saperi per favorire la creazione ed il consolidamento di poli produttivi e di ricerca africani. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento inaugurale alla conferenza Italia-Africa, in corso a Roma. "Ci deve muovere un acuto senso di urgenza. Perché il tempo dell’Africa è adesso. Ed è interesse comune che il continente possa riprendere convintamente il cammino della crescita, avvalendosi delle straordinarie energie dei giovani africani, della loro capacità di creare innovazione e valore", ha detto Mattarella. (segue) (Res)