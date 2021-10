Italia-Africa: Mattarella, nostri investimenti nel continente cresciuti di oltre il 30 per cento negli ultimi 5 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia, anche nel quadro della sua appartenenza all’Unione europea e alle alleanze internazionali di cui è parte, intende continuare a lavorare con i partner africani per costruire congiuntamente un orizzonte di pace, sviluppo e benessere. Il rafforzamento della nostra rete diplomatica, con l’apertura di nuove sedi in diverse capitali africane, testimonia la determinazione a consolidare un partenariato di lungo periodo per affrontare insieme i temi della sicurezza, dello sviluppo sostenibile, di una gestione più efficace del fenomeno migratorio e della promozione dei valori di libertà, di partecipazione e del dialogo tra i popoli, quali antidoti ai conflitti, alla radicalizzazione e all’instabilità", ha aggiunto il capo dello Stato, secondo il quale la visione di un continente coeso e sempre più prospero sta prendendo forma e ha compiuto significativi passi avanti, come è dimostrato dall’avvio dell’Area continentale africana di libero scambio e dello spazio aereo comune e dal lancio di un ampio programma infrastrutturale continentale. (Res)