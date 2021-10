Migranti: Mattarella, fenomeno va affrontato promuovendo modelli di crescita endogeni e integrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un modello di crescita endogeno e integrato, rispettoso dell’ambiente e delle persone, rappresenta per molti Paesi del sud del mondo la migliore risposta a "incontrollati e spesso rovinosi" fenomeni migratori che nell'immediato possono sembrare una soluzione alla pressione demografica in crescita, finendo invece sul lungo periodo per incidere negativamente sulle loro possibilità di sviluppo. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso inaugurale alla conferenza Italia-Africa aperta oggi a Roma. “Il fenomeno migratorio deve essere governato a vantaggio di tutti. Diversamente ne saranno travolti, insieme, le ragioni dell’umanità e gli ordinamenti statali”, ha osservato il capo dello Stato. “In Africa come in Europa la sfida non è soltanto legata alla tutela dell’ambiente, ma riguarda anche i sistemi economici e le società nel loro complesso. Non esistono soluzioni prefabbricate, non esistono modelli cui fare riferimento, ma appunto questo offre la circostanza, forse unica nella storia, di lavorare a una visione elaborata insieme", ha detto Mattarella. (segue) (Res)