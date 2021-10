Migranti: Mattarella, fenomeno va affrontato promuovendo modelli di crescita endogeni e integrati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente della Repubblica, "non possiamo perdere questa opportunità. La sfida riguarda la possibilità di una trasformazione epocale, che consentirà di creare nuove opportunità economiche per le decine di milioni di giovani africani che, da qui al 2050, quando la popolazione dell’Africa supererà i due miliardi di abitanti, si affacceranno sul mercato del lavoro”, ha aggiunto, auspicando in tal senso che il summit fra Unione africana e Unione europea che si terrà il prossimo anno rappresenti l’occasione per tracciare un sentiero comune, da percorrere assieme, per permettere al partenariato euro-africano di compiere un vero e proprio salto di qualità e per costruire in prospettiva una regione economicamente integrata nel segno della “green economy”. (Res)