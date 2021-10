Migranti: Spagna, ministro Interno, Ue deve impegnarsi in cooperazione con Paesi origine e transito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve impegnarsi in una cooperazione trasversale con i Paesi d'origine e di transito delle migrazioni per contenere gli ingressi irregolari. Lo ha affermato il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, al suo arrivo in Lussemburgo per una riunione dei ministri dell'Interno dell'Ue. Grande-Marlaska ha ricordato che per il governo di Madrid una delle chiavi per frenare questo fenomeno è una migrazione "legale, sicura e ordinata". A questo proposito, il ministro ha detto di non condividere l'opinione secondo la quale il Marocco o la Bielorussia "strumentalizzino" l'immigrazione per fare "pressioni" sull'Ue. Secondo Grande-Marlaska, questo fenomeno non deve essere visto come un problema ma come una "sfida" che l'Unione europea deve affrontare internamente, ma "senza ignorare" la dimensione esterna su cui la Spagna insiste tanto. Durante la riunione a Lussemburgo, i ministri europei discuteranno degli scarsi progressi fatti nei negoziati per la riforma della politica comune di migrazione e di asilo, che Bruxelles sta cercando di sbloccare senza successo da più di un anno. Il ministro ha assicurato che i cinque Paesi del Mediterraneo (Spagna, Italia, Grecia, Cipro e Malta) sono "uniti" in questi negoziati perché sono quelli che subiscono la maggiore pressione come principale via d'ingresso marittima irregolare nell'Ue, e sono determinati ad "andare avanti ed essere flessibili". (Spm)