- Un ciclista di 62 anni è stato investito questa mattina a Vigevano, all'altezza di via dei Mille. L'uomo ha riportato un importante trauma cranico ed è stato rivenuto in arresto cardiaco, sul posto sono subito intervenuti i soccorsi. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso al termine delle manovre di rianimazione. (Com)