Miano: Roggiani (Pd), vandalismo in via San Faustino gesto vile, massima solidarietà

- Nella notte sono state spaccate le vetrine di diversi locali, in via San Faustino 5, dove hanno sede molte associazioni del quartiere Ortica, come il circolo del PD "Da Gobba all'Ortica", Orme Memoria, ANPI, ANED, Sindacato Pensionati, OIKIA. Gli esponenti del Partito Democratico cittadino hanno subito condannato il gesto. "Non ci solo parole rispetto ad un gesto vile, che desta in noi solo sdegno e profonda amarezza" commenta in una nota a riguardo la segretaria metropolitana del Pd Milano, Silvia Roggiani. "Non sappiamo se dietro questa azioni ci sia semplice vandalismo, frutto di una bravata, o qualcosa di più - aggiunge la segretaria -, quel è certo è che si colpiscono piccole realtà del territorio, luoghi di aggregazione aperti a tutti, per i quali anche una vetrina spaccata è causa di un danno economico gravoso". "Esprimiamo la più totale solidarietà e vicinanza alle associazioni colpite e ci auguriamo che i colpevoli vengano identificati al più presto, certi che non saranno simili azioni a fermare la voglia e l'impegno di tenere vive realtà associative, che rappresentano importanti presidi democratici per il quartiere", conclude Roggiani. (Com)