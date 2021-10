Torino: Damilano, dopo Eurovision ora Salone Auto e Festival Economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Eurovision dopo le Atp Finals è un altro grande evento internazionale che ha scelto Torino. La città non deve fermarsi ora, non deve tornare al passato. Ora puntiamo al festival dell'Economia, a riprenderci il Salone dell'Auto e a rafforzare il Salone del Libro e il Torino Film Festival". Lo afferma il candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano in un post su Facebook, commentando la vittoria di Torino, che ospiterà l'Eurosong 2022. Damilano ha poi ringraziato la precedente amministrazione: "Complimenti a chi ha lavorato e portato a casa questi due progetti". (Rin)