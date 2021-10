Repubblica Ceca: elezioni politiche, presidente Zeman voterà da casa per ragioni di salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ceco, Milos Zeman, voterà alle elezioni politiche di oggi e domani da casa, per ragioni di salute. Lo ha reso noto il suo portavoce. Il capo dello Stato non si recherà al seggio ma voterà al Castello di Lany. La notizia arriva a pochi giorni dalle rassicurazioni di Vrastislav Mynar, cancelliere presidenziale, in merito alle condizioni di salute di Zeman e del suo desiderio di votare. La decisione di votare da casa è stata presa su raccomandazione del medico del presidente, Miroslav Zavoral, direttore dell’Ospedale militare generali di Praga. (Vap)