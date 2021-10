Milano: Cenati (Anpi), atto vandalico per colpire le associazioni, le autorità indaghino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grave atto vandalico e provocatorio volto a colpire le Associazioni che con le loro iniziative contribuiscono a rendere vivo e importante il quartiere Ortica desta in noi profonda preoccupazione e costituisce uno sfregio alla storia e ai valori democratici e antifascisti della nostra città. Commenta così, in un nota, quanto accaduto questa notta in via San Faustino, Roberto Cenati, presidente Anpi Provinciale di Milano. "Chiediamo alle autorità competenti di intervenire per individuare i responsabili di questo ignobile atto", termina Cenati.(Com)