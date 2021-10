Germania: Cdu, Merz esclude candidatura a presidente mediante un congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente della destra dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz, ha escluso che si candiderà per la terza volta a presidente del partito, quantomeno non con un congresso. Le dichiarazioni di Merz hanno fatto seguito alle dimissioni implicitamente annunciate dall'attuale leader dei cristiano-democratici, Armin Laschet, il quale ha affermato che la Cdu necessita di una riorganizzazione dei propri vertici. In questo modo, Laschet ha tratto le conseguenze della sconfitta subita dalla Cdu e dalla Csu alle elezioni del Bundestag del 26 settembre scorso. Al voto, i popolari, di cui il presidente della Cdu era candidato cancelliere, sono crollati al minimo storico del 24,1 per cento, secondi dopo il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al 25,7 per cento. Nel commentare tali sviluppi, Merz ha osservato: “Se mi candido di nuovo o meno alla presidenza del partito è una questione che non ho affrontato in maniera definitiva”. L'esponente della destra della Cdu ha aggiunto di “escludere” di partecipare a “una votazione controversa” a un congresso del partito per l'elezione del presidente. Merz ha tentato di raggiungere il vertice della Cdu in due occasioni, venendo sempre sconfitto: nel 2018 da Annnegret Kramp-Karrenbauer e nel 2021 da Laschet. (Geb)