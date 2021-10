© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A2A S.p.a. comunica di aver approvato il progetto di fusione per incorporazione di Linea Group Holding S.p.a., azienda attiva nel settore della vendita e distribuzione di gas, produzione e distribuzione di energia elettrica, in seguito alle assemblee straordinarie tenutesi oggi e nei giorni precedenti. (Com)