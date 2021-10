© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare ucraino Anton Polyakov è morto a Kiev, nel distretto di Dnieper. Lo riferisce la polizia della capitale ucraina, ripresa dai media locali. Il 33enne avrebbe accusato un malore in taxi; stando alle fonti di polizia, Polyakov sarebbe stato sotto effetto di alcool o droghe. I sanitari arrivati in ambulanza non sono riusciti a salvare il parlamentare, deceduto ufficialmente per attacco di cuore. (Rum)