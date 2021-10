Clima: Fico, Montecitorio si prepara a pre-Cop26

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Camera si prepara per la cerimonia di apertura della pre-Cop26 sulle azioni di contrasto alla crisi climatica con circa 400 delegati provenienti da 70 Paesi”. Lo ha scritto su Twitter il presidente della Camera Roberto Fico, che ha postato anche un video dei lavori in corso a Montecitorio, dove oggi pomeriggio, alle 15, prenderà il via la riunione dei parlamenti in vista della Cop26, la Conferenza sui cambiamenti climatici che avrà luogo a Glasgow dall’1 al 12 novembre.(Rin)