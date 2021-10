Francia: 1.254 classi scolastiche chiuse a causa del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia a causa del coronavirus sono attualmente chiuse 1.254 classi scolastiche su un totale di 527.200. Lo ha reso noto il ministero dell'Istruzione con una nota. Il dato, che rappresenta lo 0,24 per cento del totale delle classi, continua a scendere dopo le 3.299 classi chiuse il 17 settembre, le 2.366 il 24 settembre e le 1.692 il primo ottobre. Il 28 settembre il ministro dell'Istruzione Jean-Michel Blanquer ha annunciato che in via sperimentale in dieci dipartimenti si cominceranno a testare tutti gli studenti per evitare chiusure, anche se al momento non è stata resa nota la data di inizio dell'iniziativa. (Frp)