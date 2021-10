Cultura: Di Giorgi (Pd), riaperture al 100 per cento nuovo inizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno della capienza al 100 per cento da lunedì per i luoghi della cultura "è la notizia che aspettavamo, finalmente un nuovo inizio per un mondo che è stato tra i più colpiti dalla pandemia". Lo dichiara Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera che aggiunge: "Bene ha fatto il governo a prendere questa decisione, alla quale il ministro Franceschini non ha mai smesso di credere". "Cinema, teatri, musei, sale da concerto grazie ai vaccini, al green pass, all'utilizzo di mascherine potranno riaprire in sicurezza e senza limitazioni di spettatori. Un altro passo verso la normalità, un altro passo fuori dalla pandemia", conclude Di Giorgi.(Rin)