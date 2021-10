Africa: Faki (Ua), presidenza italiana del G20 può aiutare il continente ad affrontare le sfide globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambiamento climatico, i ritardi nelle vaccinazioni e il terrorismo costituiscono sfide enormi che l’Africa è chiamata a fronteggiare, e la presidenza italiana del G20 può contribuire ad affrontarle. Lo ha dichiarato il presidente della Commissione dell’Unione africana, Moussa Faki Mahamat, intervenendo oggi alla conferenza Italia-Africa. “Il tasso di vaccinazione nel continente è solo al 3 per cento, peggio del resto del mondo”, ha ricordato Faki, accogliendo con favore la decisione del G20 di sospendere parzialmente il debito dei Paesi in via di sviluppo ma auspicando ulteriori misure in questa direzione. “Occorre allargare questa iniziativa, renderla strutturale, e la presidenza italiana (del G20) può aiutarci in questo”, ha aggiunto. Il presidente della Commissione Ua ha quindi ribadito la necessità di “costruire un sistema di solidarietà multilaterale per portare più sicurezza in Africa” e ha definito “speciale” il partenariato tra l’Africa e l’Ue (e con l’Italia al suo interno), dicendosi convinto che questo possa crescere ancora. “Dobbiamo essere ancora più ambiziosi per un futuro migliore”, ha aggiunto.(Res)