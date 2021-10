Russia: Covid-19, registrati 936 decessi giornalieri, nuovo record da inizio pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo record di decessi giornalieri dovuti all'infezione da Covid-19 è stato registrato oggi in Russia, raggiungendo quota 936 morti, come riportato dalla sede operativa del ministero della Salute russo per la lotta alla diffusione del coronavirus. Il precedente picco di decessi quotidiani era stato raggiunto il 6 ottobre, con 929 morti, mentre il computo totale dei decessi è ora fissato a 214.485 dall'inizio della pandemia. In precedenza Mikhail Murashko, ministro della Salute russo, aveva affermato che la maggior parte dei pazienti contagiati dal coronavirus ricoverati negli ospedali non è vaccinata. (Rum)