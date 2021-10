Romania: Usr va a consultazioni con mandato chiaro su riforme che futuro premier dovrà compiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Usr andrà alle consultazioni con il presidente della Romania con un mandato chiaro per quanto riguarda le riforme che il futuro premier dovrà realizzare. Lo ha annunciato la stessa formazione con un comunicato. Dacian Ciolos, Dan Barna, Anca Dragu, Stelian Ion e Cristian Ghinea fanno parte della delegazione del partito per le consultazioni. I rappresentanti della formazione affermano di aver analizzato diverse soluzioni all'aumento dei prezzi dell'energia e del gas e hanno stabilito che i parlamentari dell'Usr proporranno la prossima settimana un pacchetto di misure per aiutare consumatori, piccole e medie imprese e istituzioni pubbliche quest'inverno. Inoltre, l'Usr ha proposto che i parlamentari presentino un'iniziativa legislativa per introdurre criteri di trasparenza nell'assegnazione di denaro dal fondo di riserva del governo. "La decisione è stata presa nel contesto in cui il primo ministro sfiduciato Florin Citu ha utilizzato senza scrupoli il fondo di riserva del governo negli ultimi giorni. Attualmente, le regole secondo le quali viene diviso questo denaro sono quelle stabilite dall'ex leader del Partito socialdemocratico (Psd), Liviu Dragnea, per poter dare denaro in via preferenziale a sindaci e consigli di contea", sostiene la formazione. (Rob)