Regno Unito: "Telegraph", nomina capo Stato maggiore Rankin "nuovo inizio" per la difesa britannica

- L'elezione di Tony Radakin a nuovo capo di Stato maggiore della Difesa dimostra che il Regno Unito è pronto a puntare sulla Marina militare per il suo futuro nell'ambito della difesa. Come riporta il quotidiano "The Telegraph" in un commento, la nuova nomina annunciata ieri da Downing Street, dopo un'attenta analisi dei candidati alla pari in quanto a esperienza e intelligenza, ha dimostrato che la strategia militare del Paese si concentrerà ad assumere un nuovo ruolo nel quadro difensivo mondiale, dopo due decenni passati ad impiegare risorse nell'intervento liberale in Iraq e Afghanistan, concentrandosi principalmente sulle missioni nell'Indo-Pacifico. Nella pubblicazione annuale Integrated Review (Ir) del ministero della Difesa, il Regno Unito ha chiaramente indicato questa nuova direttrice della politica di Difesa nazionale. Questa politica include, dunque, una strategia marittima integrata, ma non esclusiva a quella strettamente militare. (Rel)