Regno Unito: National Grid, il rischio di blackout in inverno è aumentato

- Il rischio che la corrente elettrica nelle fabbriche e abitazioni del Regno Unito venga interrotta questo inverno è aumentato. A dirlo è la società energetica National Grid (Eso), multinazionale britannica di servizi di elettricità e gas con sede a Londra. Secondo quanto riporta il quotidiano "The Guardian", l'evolversi della crisi energetica ha coinciso con la valutazione annuale della National Grid sulla resistenza del Regno Unito alle interruzioni delle forniture di energia elettrica, e il risultato ha prodotto un tempo massimo di 5 anni. Eso ha detto che la quantità di riserva di energia elettrica necessaria dovrebbe essere il 6,6 per cento della domanda, con margini di diminuzione fino al 4,2 per cento. Per questo l'azienda ha avvertito che, nonostante sia improbabile, il rischio di blackout nei prossimi mesi nel Paese esiste ancora, soprattutto per quelle industrie ad alta intensità di energia. Queste ultime hanno infatti chiesto al governo misure di sostegno per i mesi a venire e il ministro degli Affari economici britannico, Kwasi Kwarteng, intende incontrare i rappresentanti delle industrie dell'acciaio, vetro, ceramica e prodotti chimici per discutere di un'assistenza speciale. (Rel)