Ostia: cassonetti e auto in fiamme in piazza Calipso, indagini in corso

- Quattro cassonetti dei rifiuti e cinque automobili sono andati a fuoco, all'alba di questa mattina tra via delle oceanine, piazza Calipso e via Domenico Bonamico ad Ostia. Due dei cassonetti e due auto sono andati completamente distrutti mentre i restanti cassonetti e le restanti tre auto sono state seriamente danneggiate. Sul posto, alle 5.30 circa, sono accorsi i carabinieri di Ostia e i vigili del fuoco che, spente le fiamme e costatati i danni, hanno iniziato ad indagare alla ricerca di possibili inneschi che non sono stati trovati. Le indagini, però, continuano. (Rer)