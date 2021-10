Istat: cresce il divario con l’Ue nei livelli di istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia solo il 20,1 per cento della popolazione (di 25-64 anni) possiede una laurea contro il 32,8 per cento nell’Ue. Così l'Istat nel report relativo ai livelli di istruzione e partecipazione alla formazione nel 2020. Le quote di laureati sono più alte al Nord (21,3 per cento) e al Centro (24,2 per cento) rispetto al Mezzogiorno (16,2 per cento) ma comunque lontane dai valori europei. Ampia distanza dagli altri paesi europei anche nella quota di popolazione con almeno un diploma (62,9 per cento contro 79,0 per cento nell’Ue27). La partecipazione degli adulti alla formazione è inferiore alla media europea, con differenze più forti per la popolazione disoccupata o con bassi livelli di istruzione. 13,1 per cento la quota di 18-24enni che hanno abbandonato precocemente il sistema di istruzione e formazione tra i giovani senza cittadinanza italiana è al 35,4 per cento, all’11,0 per cento tra gli italiani. 27,8 per cento la quota di 30-34enni laureati. 24,9 per cento la quota di laureati 25-34enni nelle aree disciplinari scientifiche e tecnologiche (Stem), tra i ragazzi un laureato su tre, tra le ragazze solo una su sei.(Ren)