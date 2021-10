Nobel: a giornalisti Maria Ressa e Dmitrij Muratov premio per la Pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Premio Nobel per la pace è stato assegnato ai giornalisti Maria Ressa e Dmitrij Muratov, rispettivamente di nazionalità filippina e russa, per "i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una precondizione per la democrazia e una pace duratura". Ad annunciarlo oggi il Comitato per il Nobel norvegese. È la 102ma volta che il premio viene assegnato. Fra i precedenti vincitori figurano Nelson Mandela, Martin Luther King, Jr., il dissidente polacco Lech Walesa, l'ultimo leader dell'Unione sovietica Mikhail Gorbacev e quattro presidenti degli Stati Uniti. (Res)