India-Cina: Arunachal Pradesh, stampa rivela scontro tra militari lungo la linea di controllo

- Decine di militari indiani e cinesi sono stati coinvolti in uno scontro lungo la linea di controllo effettivo (Lac), la zona di confine contesa, in corrispondenza dello Stato indiano dell’Arunachal Pradesh, settore di Tawang. Lo Stato dell’Arunachal Pradesh, all’estremità nord-orientale dell’India, ha un territorio per la maggior parte rivendicato dalla Cina, che lo considera il Tibet del Sud. L’episodio risale alla scorsa settimana ma è stato reso noto oggi dalla stampa indiana sulla base di fonti governative. Secondo quanto riferito, le pattuglie si sono trovate faccia a faccia e ciascuna ha intimato all’altra di retrocedere. Il confronto è andato avanti per qualche ora prima di essere risolto a livello di comandanti locali secondo i protocolli e i meccanismi stabiliti. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dello scontro, ma in genere i soldati non sono armati, in base a un protocollo esistente tra i due Paesi. I media indiani, che parlando di un’intrusione cinese, ricordano inoltre che alcune settimane prima, il 30 agosto, un centinaio di militari cinesi ha attraversato la Lac nel settore centrale dello Stato dell’Uttarakhand e danneggiato una passerella prima di tornare dalla propria parte. (segue) (Inn)