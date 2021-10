India-Cina: Arunachal Pradesh, stampa rivela scontro tra militari lungo la linea di controllo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni ci sono stati diversi scontri lungo la Lac. Nella zona di confine contesa tra India e Cina, infatti, insistono 23 “aree di disputa”. Le zone più sensibili sono Trig Heights, Depsang, Pangong, Dumchele, Demchok e Chumar nel Ladakh orientale; Namkha Chu, Sumdorong Chu, Hangtze, Asaphilla, Long Ju, Fish Tail I e II, Dichu nell’Arunachal Pradesh. Nell’estate 2017 le truppe indiane bloccarono per 73 giorni (dal 16 giugno al 28 agosto) la costruzione di una strada da parte di quelle cinesi sull’altopiano conteso tra il Bhutan, alleato dell’India, e la Cina; alla fine Nuova Delhi annunciò il ritiro delle truppe mentre Pechino sostenne che l’attività edile era volta a migliorare la vita delle truppe e dei residenti nel territorio e non a edificare un grande complesso militare come ipotizzato da parte indiana. (segue) (Inn)