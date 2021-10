India-Cina: Arunachal Pradesh, stampa rivela scontro tra militari lungo la linea di controllo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La situazione è rimasta abbastanza tranquilla fino al maggio dell'anno scorso, quando ci sono stati due episodi di contrapposizione. Tra il 5 e il 6 maggio 2020 truppe cinesi e indiane sono venute in contatto sul lago Pangong, mentre il 9 maggio nel nord del Sikkim, vicino al settore di Naku La, sulla valle di Muguthang. Il 6 giugno 2020, in seguito a quegli episodi, si tenne il primo incontro di livello militare e fu concordato il disimpegno della Valle del Galwan, ma le truppe si scontrarono proprio mentre avevano cominciato ad arretrare. Il 15 giugno una squadra indiana di circa 50 uomini, guidata dal colonnello Santosh Babu, e una cinese si contrapposero in un sito noto come punto di pattugliamento 14 in un corpo a corpo durato alcune ore con pietre e mazze; l'Esercito indiano rese noto di aver perso 20 militari, tra cui Babu, riferendo al tempo stesso di perdite da entrambe le parti, ammesse ufficialmente da Pechino solo mesi dopo, rivelando le identità di quattro caduti.