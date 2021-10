India-Cina: Arunachal Pradesh, stampa rivela scontro tra militari lungo la linea di controllo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia dello scontro in Arunachal Pradesh arriva mentre le parti stanno pianificando il tredicesimo ciclo di colloqui militari sui confini. Il capo di Stato maggiore dell’Esercito indiano, Manoj Mukund Naravane, ha ipotizzato qualche giorno fa che potrebbe svolgersi nella seconda settimana di ottobre. I colloqui dovrebbero concentrarsi sul disimpegno dell’area di Hot Springs nota come punto di pattugliamento 17A, dopo i passi compiuti precedentemente. A febbraio le parti hanno disimpegnato le rive settentrionali e meridionali del lago Pangong. All’inizio di agosto è stata la volta dell’area Gogra, o punto di pattugliamento 17A. Nel frattempo da entrambe i lati della Lac, in prossimità dei punti sensibili, sono schierate 50-60 unità militari per parte. (Inn)