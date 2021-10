Nigeria: arrestato un attore locale, simpatizzava per gruppo indipendentista Ipob

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità nigeriane hanno arrestato l'attore locale Chiwetalu Agu con l'accusa di aver indossato un vestito con la bandiera del Popolo indigeno del Biafra (Ipob), gruppo indipendentista proscritto dal governo di Abuja. Lo hanno confermato ai media locali le forze armate, aggiungendo che l'attore avrebbe incitato altri ad aderire ad Ipob. L'esercito ha quindi smentito le notizie secondo cui l'attore è stato aggredito durante l'arresto dicendo che l'uomo "ha tentato di opporre resistenza", e sottolineando che verrà interrogato dagli inquirenti via via che le indagini avanzeranno. La notorietà del gruppo Ipob è collegata in particolare alle vicissitudini del suo leader, Nnamdi Kanu, da anni sotto processo con l'accusa di tradimento, quindi arrestato lo scorso giugno dopo che aveva fatto sparire le sue tracce. Sulla regolarità del suo arresto hanno sollevato dubbi sia le opposizioni che il governo del Regno Unito, di cui Kanu possiede la cittadinanza, i quali hanno denunciato che Kanu sia stato detenuto a lungo in luogo sconosciuto e sottoposto a tortura.(Res)