Germania: soddisfazione SpD, Verdi e Fdp per colloqui governo, si prosegue l'11 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), i Verdi e il Partito liberaldemocratico (Fdp) hanno espresso soddisfazione per i primi colloqui a tre sulla formazione di una coalizione di governo, tenuti ieri 7 ottobre. Le tre forze hanno concordato che le consultazioni proseguiranno l'11 ottobre, venendo “approfondite”. Al termine di sette ore di trattative, il segretario generale della SpD, Lars Klingbeil, ha definito la giornata “speciale” e ha espresso il proprio apprezzamento per “il serio clima delle discussioni intense”. Per il segretario generale dei Verdi, Michael Kellner, durante i colloqui è emerso come vi siano “ancora ostacoli da superare nei contenuti, ma vi è disponibilità” a tal fine. Secondo il segretario generale della Fdp, Volker Wissing, “tutti hanno parlato con la necessaria serietà”. (Geb)