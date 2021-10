Covid: Iss, variante Delta quasi la totalità dei casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Delta rappresenta la quasi totalità dei casi in Italia. E' quanto emerge dal monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute. È opportuno realizzare - spiega l'Iss - un capillare tracciamento e contenimento dei casi, mantenere elevata l’attenzione ed applicare e rispettare misure e comportamenti per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale. Una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti. (Rin)