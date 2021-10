Laos-Cina: inaugurata a Vientiane la nuova stazione costruita da China Railway

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata a Vientiane, capitale del Laos, la nuova stazione ferroviaria costruita dalla compagnia cinese China Railway (Cr). La nuova infrastruttura, che copre un'area di 14.543 metri quadrati, è dotata di tre stalli con cinque linee e altri due stalli aggiuntivi con due linee riservate. Il design dell'edificio principale coniuga l'antica architettura cinese con i motivi della tradizione locale per "riflettere l'amicizia che lega i due Paesi". La nuova stazione sarà attraversata dalla linea ferroviaria Cina-Laos, costruita nell’ambito della Nuova via della seta a partire dal 2016 e, secondo la stampa laotina, abbatterà i costi di trasporto del 30-40 per cento, dando una spinta al commercio e agli investimenti. (Fim)