Expo 2020: i campioni di pallacanestro degli Harlem Globetrotters attesi il 29 e 39 ottobre

- La famosa squadra di pallacanestro statunitense degli Harlem Globetrotters mostrerà le sue abilità tecniche a Expo 2020 Dubai, attraverso due partite il 29 e 30 ottobre nell'ambito del suo tour "Spread Game". Lo riferisce il quotidiano "Al Bayan", rivelando che "le due partite si giocheranno nel centro sportivo all'interno di Expo, dove gli spettatori si divertiranno ad assistere allo spettacolo meraviglioso". In collaborazione con il Padiglione degli Stati Uniti, il team degli Harlem Globetrotters parteciperà a un serie di attività, tra cui la collaborazione con il Dubai Department of Tourism and Commerce Marketing per contribuire al lancio della Dubai Fitness Challenge all'Expo 2020 Dubai, presentazioni e sessioni di firma di autografi, una presentazione dal titolo "Musica in giardini", uno spettacolo per mostrare tutti i trucchi e gli allenamenti, oltre al famoso show degli Harlem Globetrotters. (Res)