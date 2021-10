Migranti: Johansson, Grecia apra indagine su violenze come fatto dalla Croazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo croato ha preso "molto seriamente" i report di violenze e respingimenti ai confini esterni dell'Unione europea e la commissaria europea agli Affari interni si attende lo stesso dalla Grecia. Lo ha detto, entrando ai lavori del Consiglio Affari interni a Lussemburgo, la stessa Johnasson che ieri ha avuto un confronto con i ministri greco e croato su questo tema. "Ci sono state reazioni diverse. Penso che il governo croato abbia preso molto seriamente" la questione, "andando subito ad indagare. Il ministro è scioccato", ha detto. La Croazia farà "questa indagine e userà il meccanismo indipendente di monitoraggio che abbiamo stabilito con la Croazia. E credo che questo sia esattamente la risposta giusta", ha detto. "La mia discussione con il ministro greco è stata diversa e io ho messo in chiaro che non accetterò che la Grecia non faccia l'indagine su questo. Dobbiamo proteggere i nostri confini esterni, ma anche i nostri valori, i diritti fondamentali e lo stato di diritto" e "tutti gli Stati membri hanno responsabilità di agire in linea con questo, altrimenti è un'umiliazione per tutta l'Ue", ha spiegato. Quindi, "mi aspetto dalla Grecia" lo stesso comportamento croato. (Beb)